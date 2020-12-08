هل تجديد العقد ومفاوضات ميسي سببًا في تراجع اداء مبابي مع باريس؟

اعترف والد كيليان مبابي أن المهاجم الفرنسي لعب “أسوأ قليلا” هذا الموسم لكنه أصر على أنه لم يشتت انتباهه بسبب محادثات تجديد العقد مع باريس سان جيرمان.

ودخل اللاعب الدولي الفرنسي مبابي آخر 18 شهرًا من عقده في حديقة الأمراء، وقد ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى عملاق الدوري الاسباني ريال مدريد، مع شائعات أيضًا حول ظهور مهاجم برشلونة ليونيل ميسي كهدف لباريس سان جيرمان مع حرص نيمار ليجتمع شمله مع شريكه السابق في هجوم برشلونة.

وكشف المدير الرياضي في باريس سان جيرمان “ليوناردو أرواجو” الأسبوع الماضي أن المناقشات “تسير بشكل جيد” مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حول تمديد إقامته في العاصمة الفرنسية إلى ما بعد نهاية 2021-22.

وبينما تتواصل المحادثات خارج الملعب، كافح مبابي لتحسين أدائه وأرقامه، منهيا جفافا في ثلاث مباريات مع هدفه المتأخر ضد مونبلييه يوم السبت الماضي في الدوري الفرنسي.

مبابي ليس سيئاً كما تقول الجماهير

في حين أقر أن مبابي لم يكن في أفضل حالاته، أصر والد اللاعب ويلفريد على أن هذا لا يرجع إلى مفاوضات العقد وقال ويلفريد مبابي لـ Telefoot: “لا يمكن أن يزعجه ذلك لأنه يلعب في فريق رائع ومحاط بلاعبين رائعين. إنه يقترب من تحقيق أحلامه وطموحاته”.

وتابع: “القول بأن النقد الذي تلقاه لأدائه لم يكن في محله لن يكون صحيحًا، الأداء أسوأ قليلاً، لكنه ليس بالسوء الذي يريد الجماهير منا تصديقه”.

وأكمل: “إذا كان علينا أن نقلق بشأن لاعبين من عيار كيليان مبابي، فإننا سنقلق بشأن الكثير من اللاعبين”.

وكان هدف الفائز بكأس العالم 2018 ضد مونبلييه هو الهدف رقم 100 له مع باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه من منافسه المحلي موناكو في أغسطس 2017.

وسجل مبابي 10 أهداف في تسع مباريات بالدوري الفرنسي هذا الموسم وأربع تمريرات أخرى، بمعدل 1.5 هدف و 0.6 تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة على التوالي، مقارنة بـ 1.1 هدف و 0.3 تمريرة حاسمة في 20 مباراة في موسم 2019-20 الذي توقف في حدود 24 جولة بسبب فيروس كورونا.

ومع ذلك، فقد انخفض معدل تحويل تسديداته من هدف كل 1.3 تسديدة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي إلى هدف واحد كل 5.1 تسديدات حتى الآن في هذه الموسم.

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