ميراليم بيانيتش منزعج من كومان ويريد لعب دور أكبر في برشلونة

أوضح لاعب خط وسط برشلونة “ميراليم بيانيتش” أنه يريد أن يلعب أكثر مما يفعل تحت قيادة رونالد كومان ولا يفهم لماذا يلعب هذا الدور الصغير

وانضم بيانيتش إلى برشلونة من يوفنتوس في الصيف، والذي سيواجهه في كامب نو اليوم الثلاثاء، لكنه لعب دور البديل الثاني لسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج في وسط البرسا حتى الآن.

وقال الدولي البوسني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: “بصراحة، أنا لا أفهم سبب وجودي في هذا الموقف أيضًا. من الواضح أنني أريد أن ألعب أكثر بكثير. أعلم أنه يمكنني إضافة الكثير وعندما استخدمني المدرب، قدمت أداءً جيدًا، ولعبنا بشكل جيد. علاوة على ذلك، لا أعرف ما يمكنني القيام به.! أنا جاهز”.

وأكمل لاعب خط الوسط بصراحة تامة: “أنا غير راضٍ ولا يمكنني أن أكون كذلك. طوال مسيرتي، لم أقبل أبدًا فكرة عدم اللعب ولن أفعل الآن. سنرى، أنا جاهز، أتدرب جيدًا وأنتظر. لا يمكنني القيام بأي شيء آخر، إنه وضع دقيق للغاية”.

ولعب بيانيتش دورًا منتظمًا في دوري أبطال أوروبا حيث شارك في المباريات الخمسة حتى الآن مع برشلونة ومن المرجح أن يبدأ لاعب خط الوسط البوسني يوم الثلاثاء ضد فريقه السابق يوفنتوس في كامب نو.

وعن فريقه السابق يوفنتوس أضاف بيانيتش: “اليوفي في قلبي، أتابعهم في كل مرة تسنح لي الفرصة. القرعة كانت رائعة، إنه لأمر مخز ألا تكون قادرًا على اللعب أمام الجماهير في تورينو، لكن ستكون هناك فرص أخرى. أتمنى أن يكون يوفنتوس الأفضل، لكننا نريد الفوز عليهم”.

وختم قائلاً: “السنوات التسع التي قضيتها في إيطاليا كانت رائعة، وبصراحة، أفتقدها. كنت سعيدًا حقًا في روما ويوفنتوس، لقد قضيت بعض المواسم الجيدة حقًا هناك. الآن لدي تحد جديد في أكبر ناد في العالم ويجب أن أفعل ذلك. إنه تحد جديد وأردت مواجهته”.

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