الامارات | مدرب النصر: نتوقع مباراة صعبة أمام فريق منظم مثل الفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النصر: نتوقع مباراة صعبة أمام فريق منظم مثل الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن العميد عازم على تحقيق الفوز في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي حين يلتقي الفجيرة. وأكد في المؤتمر الصحافي اليوم: الفجيرة فريق منظم، ونتوقع مباراة صعبة، خاصة وأنه يعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة، ما قد يشكل صعوبة خاصة وأن فريق النصر خاض مباراة صعبة أمام الوحدة في الكأس وصلت إلى 120 دقيقة"، لكنه أكد أنه سيلعب من أجل الفوز فقط لاغير.
وتابع: هناك أخبار جيدة في الفريق وهي عودة محمود خميس ومحمد فوزي بعد الإصابة، وقد نجح الفريق في تعويض غيابهما في المباراة الماضية بتواجد راشد عمر، وسعيد سويدان". وعن تغيير موعد مباراة عجمان في الكأس من فبراير إلى ديسمبر الجاري، قال إن ذلك سيضاعف من الإرهاق على اللاعبين، لكنه شدد على أنه سيسعى لكي يكون كل لاعبي الفريق جاهزين للمباراة.
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