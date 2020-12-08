الامارات | ملاكمة محترفة متهمة بقتل زوجها الثري بالضربة القاضية

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكمة محترفة متهمة بقتل زوجها الثري بالضربة القاضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "الصن" البريطانية عن أن الملاكمة البرازيلية المحترفة، فيفيان أوبنوف تم إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة السويسرية، وتخضع حاليا للتحقيق بتهمة قتل زوجها توماس، وهو ثري سويسري يبلغ 61 عاما، وأحد الأسماء المعروفة في قطاع الفنادق بسويسرا، وقد تزوجا في يناير الماضي فقط.

وأكدت "الصن" أن أوبنوف اشتهرت بتورطها في شجارات خارج الحلبة، وعرفت بشخصيتها العنيفة جدا. وقالت إن الحادثة وقعت في أحد الملاهي الليلية التابعة لزوجها، حيث كان الراحل يقوم بجرها بقوة الأمر الذي تسبب في غضبها، فوجهت إليه لكمة قوية جدا تسببت في إزهاق روحه.

يذكر أن أوبنوف هي بطلة العالم في الملاكمة ثلاث مرات، وسبق لها أن مارست رياضة الجمباز الأولمبية قبل التحول إلى حلبات الملاكمة النسائية، حيث تملك في سجلها الاحترافي 14 انتصارا مقابل 6 هزائم، واعتزلت اللعبة نهائية قبل سنة فقط.

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