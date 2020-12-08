الامارات | زيدان مستعد لتقبل أي قرار من الريال في حال وداع الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان مستعد لتقبل أي قرار من الريال في حال وداع الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان عن أنه مستعد لقبول أي قرار يصدر من إدارة ريال مدريد في حال قرر إقالته إذا ما فشل في التأهل إلى الدور المقبل بدوري الأبطال. ويلتقي الريال غدا ضيفه بروسيا مونشغلادباخ الألماني في ختام الدور الأول، وفي مباراة فاصلة يدخلها الريال بشعار الفوز فقط لضمان التأهل إلى الدور المقبل، أو التعادل مع خسارة شاختار الأوكراني من إنترميلان الإيطالي.

ويواجه زيدان ضغطا كبيرا، إذ بات تأهله على المحك، وقد تكون المرة الأولى التي يفشل فيها الريال في بلوغ الدور الثاني منذ مايزيد على عشرين سنة. ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم تصريحات زيدان خلال المؤتمر الصحافي، حيث تركزت الأسئلة على ردة فعل المدرب في حال الخسارة، وقال إن كل ما يهمه هو تحقيق الفوز والتأهل، وإنه لن يلعب لأي نتيجة أخرى. ورفض القول بأن الريال لا يلعب هذا الموسم إلا تحت الضغط، وقال إن لكل مباراة ظروفها.

وأوضح أن فالفيردي لن يكون جاهزا للمشاركة، بينما سيكون بإمكان راموس وكارفخال المشاركة في المباراة بعد التعافي من الإصابة.

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