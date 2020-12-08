شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يدعو جوزيه موزينيو لزيارته في السعودية: «مرحبًا بك في أي وقت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بحضور جوزيه موزينيو، المدير الفني لفريق نادي توتنهام الإنجليزي، إلى المملكة العربية السعودية.
كان «مورينيو» مدرب فريق توتنهام المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، بعث برسالة إلى صديقه المستشار تركي آل الشيخ، يقول فيها إنه يود زيارته في المملكة حال تحسن الأوضاع بسبب جائحة كورونا.
وكتب «آل الشيخ» عبر «تويتر»، الثلاثاء: «مرحبا بك في بيت أخيك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت».
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