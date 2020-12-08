شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. طاهر ومروان في جلسة بالجيم.. ومحاضرة مطولة لموسيماني مع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الأهلي الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.

وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

كما اكتفى مروان محسن، مهاجم الأهلي، اكتفى بأداء «جلسة جيم» على هامش مران الفريق الجماعي أقيم عصر اليوم؛ الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

واكتفى مروان محسن بـ«جلسة جيم» وفقا للبرنامج الفني الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي؛ بسبب ضغط المباريات.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق والتي استمرت لمدة يومين، عقب الفوز على الطلائع والتتويج ببطولة كأس مصر.