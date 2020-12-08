شكرا لقرائتكم استمرار إيجابية مسحة كورونا لـ أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، يعاني من الإصابة بفيرس كورونا، حيث أثبتت المسحة الجديدة التي خضع لها استمرار ايجابية العينة، ليظل الجوكر خاضعًا لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيرس والعودة لتدريبات فريقه.

فى الوقت ذاته يستمر أحمد حمودي لاعب الفريق في الغياب عن تدريبات فريقه بسبب إصابته بفيرس كورونا، ومن المتوقع أن يغيب فتحى وحمودى عن مواجهة بيراميدز الأولى في مسابقة الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى.

يذكر أن ، نادى بيراميدز قد أعلن عن تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ فى صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادى قبل غلق باب القيد للموسم الجديد ، ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى 2023، بحضور عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى.

وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى وأحمد سامي والفلسطينى محمود وادي.

من جانبه رحب المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادى بيراميدز بأحمد الشيخ، موضحا أنه سعيد بوجوده ضمن صفوف الفريق خاصة وأنه لاعب متميز وسيكون إضافة قوية لهجوم بيراميدز خلال السنوات المقبلة، فى إطار سعى النادى وخططه للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.