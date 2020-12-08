شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري فاريفار يشيد بنجاح بطولة الإمارات الشاطئية للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الاثنين منافسات النسخة الأولى لبطولة الإمارات الشاطئية للتنس التي نظمها اتحاد الإمارات للتنس تحت إشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 50 لاعباً ولاعبة من 27 دولة وبواقع 10 فرق نسائية و15 للرجال، وأقيمت في منتجع الحبتور جراند في الميناء السياحي بدبي.

وتوج الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي الفائزين الأوائل بحضور السويسري فاريفار تانهاي عضو لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، وأحرز الثنائي الجنوب إفريقي تيان برينديكس والإسباني إيميليو ميساس المركز الأول في فئة الرجال بعد الفوز على الثنائي ادوين مارك ولويس بوزنان بنتيجة «6-4» و«6-0»، في مباراة قوية شهدت ندية تنافسية عالية.

وفي منافسات النساء، فاز الثنائي الإسبانية مارتا ابرياز والكندية دانيا أبوزيد بالمركز الأول بعد فوزها على الثنائي البريطانية دينا ايلينا والفنزويلية جيسيكا بالما بنتيجة «6-4» في كلا الشوطين.

وأشاد السويسري فاريفار تانهاي بالجهود التنظيمية التي بذلت والمستوى الفني المميز بالرغم من أن البطولة تقام لأول مرة، مؤكداً أنها كانت إحدى أفضل البطولات الشاطئية التي نظمت في الوقت الحاضر تنظيماً وأداء والتزاماً بالصحة والسلامة، وأثنى على جهود اتحاد التنس.

ومثل الإمارات في هذه البطولة لاعبين اثنين، حيث شارك اللاعب عبدالله أهلي مع الجزائري معمار أمين، كما شارك اللاعب عمر البستكي مع المصري أحمد الغطفاري، وقدما مستوى مميزاً وتمكنا من الوصول إلى نصف النهائي، حيث خاض اللاعبان مباراة مثيرة في الدور ربع النهائي مع الثنائي الإيطالي، وشهد اللقاء تألقاً كبيراً من لاعب الإمارات عمر البستكي.

وبارك الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي للفائزين متمنياً لهم المزيد من النجاح، مؤكداً أن تزامن إقامة البطولة مع الاحتفال باليوم الوطني الـ49 للإمارات وتميزها في كافة الجوانب أضاف لها بعداً احتفالياً مميزاً أيضاً.

وبيّن المرزوقي أن نجاح البطولة شكل نقطة للانطلاق مستقبلاً نحو تنظيم العديد من البطولات الشاطئية تمهيداً لبناء منتخب قادر على المشاركات الدولية، ووفقاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد، مقدماً الشكر والتقدير لشركة أم بور للخدمات الرياضية ومجموعة فنادق الحبتور لدعم استضافة وتنظيم البطولة، وأضاف: «لاقت البطولة تنظيماً مميزاً تزامن مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتمكن فريق عمل الاتحاد وبالتعاون مع شركة«أم بي أور» للخدمات الرياضية بتقديم نسخة استثنائية من خلال التنظيم المميز، خصوصاً وأن البطولة تقام لأول مرة، وشهدت مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، وفي سياق متصل وصف اللاعب الإماراتي عمر البستكي مشاركته في البطولة بالجميلة والمؤثرة في مسيرته الرياضية خصوصاً أن البطولة كانت كبيرة في جميع المقاييس، وكنت أتمنى أن أشارك فيها سابقاً، وحلمي تحقق بذلك، ولذلك أشكر اتحاد اللعبة على اعتمادها وتنظيمها وأتمنى استمرارها».

