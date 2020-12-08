شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد خدمات أجايى أمام المقاصة في الجولة الأولى للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواصل غياب النيجيري جونيور أجايى لاعب الأهلي عن الفريق، حيث تأكد غياب اللاعب عن الأحمر في مباراة المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ليواصل اللاعب غيابه عن الفريق للمباراة الثالثة على التوالي بسبب عدم تعافيه من الإصابة التى لحقت به في مباراة الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي بنهائي دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف والتتويج بالنجمة التاسعة في تاريخه.

وخرج أجايى من مباراة الزمالك للإصابة في الأنكل قبل أن يغيب عن مباراتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش في نصف نهائي ونهائي كأس مصر ، وخاض اللاعب طوال الايام الماضية برنامج تأهيلي يستمر عدة أيام من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وباتت مشاركة أجايى في مباراة المقاصة صعبة للغاية بسبب استمرار مُعاناته من آلام الأنكل.

ويشارك ثلاثى الأهلى وليد سليمان والمالى آليو ديانج وأحمد ياسر ريان فى مران الفريق المقرر له عصر اليوم الثلاثاء، بعد تعافيهم من فيروس كورونا الذى حرمهم من تدريبات ومباريات الأحمر الماضية، وأعلن الأهلى على مدار الأيام الماضية شفاء كل من وليد سليمان وديانج وريان من فيروس كورونا وجاهزية الثلاثى للمشاركة فى تدريبات ومباريات الفريق المقبلة.

وافتقد الأهلى جهود وليد سليمان وديانج فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذى فاز فيه الأحمر بهدفين لهدف، ثم مباراتى الاتحاد وطلائع الجيش فى نصف نهائى ونهائى كأس مصر اللتين فاز فيهما الأهلى بهدفين لهدف وبركلات الجزاء الترجيحية على التوالى، كما غاب أحمد ياسر ريان عن مباراتي الكأس.

وخاض الثلاثي فترة عزل منزلي طوال الأيام الماضية قبل تماثله للشفاء وخضع لبروتوكول التعافي من كورونا، فيما يترقب أحمد رمضان بيكهام نتيجة المسحة التى خضع لها خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من التدريبات حيث كانت آخر مسحة إيجابية.

ويعود فريق الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.