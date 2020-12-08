شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة فى التتش لتهنئة لا عبى الأهلى بالثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا من التتش تجمع عدد من لا عبى النادى الأهلى ووائل جمعة مدافع النادى السابق ومنتخب مصر.

وصاحب الصور المنشور تعليق :" انظروا من هنا لاعبنا وائل جمعة بالتتش لتهنئة لاعبينا بالثلاثية".

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضى، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.

وعاد فريق الأهلى لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضي على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربي المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتي تأتي لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقي عقب حسم الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.