شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصويت لاعبى الدورى على جائزة الأفضل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من جميعة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى، عددا كبيرا من أندية الدورى المصرى للحصول على تصويت اللاعبين فى استفتاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن جوائز الأفضل فى العالم. وشارك فى التصويت جميع اللاعبين المحليين والمحترفين وأبرزهم معروف يوسف ومحمد كوفى وغيرهم من أندية الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر جوائز الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

وتم البدء في تقديم الجوائز في 2016 كبديل لجوائز الكرة الذهبية، والتي لا تزال تقدمها مجلة فرانس فوتبول france Football لكن دون شراكة أو رعاية من الفيفا التي عادت لتقدم جوائزها الخاصة.



التصويت 2



التصويت 3



التصويت



كوفى



معروف يوسف

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قائمة 11 لاعبا مرشحين لجائزة The Best أفضل لاعب 2020، حيث جاء من بينهم الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي. والذى ينافس 10 لاعبين اخرين على الجائزة.