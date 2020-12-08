شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يقفز بالمظلة من طائرة..وبناته يشجعن بحرارة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ومحلل كرة القدم، عماد متعب، متابعيه وعشاقه عبر حسابه على "انستجرام"، فيديوهات وصور، أثناء تنفيذه قفزة بالمظلة، في احدى المدى الساحلية، حيث وثق عماد متعب الـ "سكاى دايفنج"، منذ اللحظة التي تواجد فيها على الأرض، مرور بالقفزة، وعودته للأرض مرة أخرى، ونشر عماد متعب أيضا مجموعة من الفيديوهات والصور لإبنيته وهما يتابعان والدهما أثناء قفزته.



أثناء القفز من الطائرة



عماد متعب فى الهواء



عماد متعب يؤدى قفزة بالمظلة

وكان متعب قد أثنى، على قدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء خلال الفترة التي تولى فيها المسئولية والفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك ، وقال عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي وطلائع الجيش في نهائي كاس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "موسيماني مدرب زكي استطاع خلق أفكار جديد للتسجيل أبرزها الاستفادة من الكرات الثابتة".



عماد متعب



عماد مع بناته



قفزة عماد متعب فى الهواء

أضاف عماد متعب: "الأهلي يحقق انتصارات في الفترة الماضية لكنه لم يقدم المستوى المعهود، وهناك تمريرات غير دقيقة من اللاعبين في المباريات الماضية تؤثر سلبا على أداء الفريق بشكل عام، والمارد الأحمر متأثر بشكل كبير بغياب وليد سليمان وأليو ديانج في مباراة نهائي الكأس".

وواصل مهاجم الفراعنة التاريخي قائلاً: "الأهلي بحاجة الى مهاجم جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن مروان محسن يواجه ظروف صعبة في الفريق".



ابنتا عماد متعب تتابعان والدهما