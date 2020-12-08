شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يعقد جلسة مع وزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فاروق جعفر رئيس للجنة الفنية بنادى الزمالك جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الآن بمقر الوزارة لمناقشة أحوال الفريق الكروى بالقلعة البيضاء، وخطة الفترة المقبلة بعد تولى لجنة مؤقتة تدير أمور الزمالك على أن يتم التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة الكرة التى يتولى رئاستها أيمن يونس.

واستقرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز فى اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.

وتسعى لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس إلى المحافظة على القوام الأساسى للفريق الأول وتأمين اللاعبين من الرحيل، وخلق نوع من الاستقرار على صعيد ترضية النجوم من خلال العقود وصرف المستحقات خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق آخر، يعانى فريق الزمالك من عدة غيابات قبل مباراة المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الأول للدورى، ويأتى فى مقدمة الغيابات يوسف أوباما وعبد الله اللذان يعانيان من إصابتهما بفيروس كورونا وسيخضعان لمسحة جديدة اليوم، وحال سلبية المسحة الجديدة فانهما سيشاركان في التدريبات الجماعية للفريق ولكن ضيق الوقت قبل المباراة يصعب من مشاركتهما.

كما يغيب عن الفريق فى مباراة المقاولون العرب كل من محمود الونش وحمزة المثلوثى اللذان يخضعان لبرنامج تأهيلى لاستعادة اللياقة الفنية والبدنية فى ظل عدم مشاركتهما فى المباريات منذ فترة.

فيما يغيب محمد أشرف روقا والمغربى محمد أوناجم بسبب الإصابة، وإمام عاشور بسبب الإيقاف، بينما يعود للمشاركة فى المباريات التونسى فرجانى ساسى الذى انتهى إيقافه 6 مباريات فى مباراة طلائع الجيش بالدور قبل النهائى لكأس مصر.