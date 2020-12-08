شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي سيف زاهر يزور الخليج 365 ويعقد ندوة موسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث في جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه في مختلف الملفات، وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وحقيقة تفكيره في خوضه انتخابات الأهلي ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائي الذي لن يخوض الانتخابات امامها في المستقبل.

وكان فى استقبال سيف زاهر خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” خالد رئيس تحرير ومجلس إدارة الخليج 365، ودندراوي الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، والزملاء فى القسم الرياضى وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.