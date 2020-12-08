شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حمادة إمام لم يحصل على إنذارات طوال مسيرته بالملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر حمادة إمام أحد أبرز رموز نادى الزمالك وصناع شعبيته الطاغية فى مصر والوطن العربى، ودخل حمادة إمام نادي الزمالك لأول مرة عام 1957عندما التحق بقطاع الناشئين وكان يلعب لمختلف فئات الشباب فى النادى وهو فى سن صغيرة نظراً لموهبته الكبيرة.

التحق حمادة إمام بالكلية الحربية عام 1963 وتخرج فيها ضابطاً وترقى حتى وصل إلى رتبة العميد، مما جعله يشارك مع المنتخبين الوطنى والعسكرى فى البطولات الأفريقية والبحر الأبيض والعالم العسكرية، وأصبح له هتاف شهير: "بص شوف .. حماده بيعمل إيه"، بعد أن أحرز هدفين فى مرمى عصام عبدالمنعم، حارس الأهلى السابق، بنهائى الدورى عام 1965، الذى فاز به الزمالك.

أشهر مباريات حمادة إمام فى تاريخه، التى لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزى فى 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزى فى ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك فى ذلك الوقت.

اعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة حيث عمل مديراً للكرة فى الزمالك، وتدرج فى العمل الإدارى حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الجبلاية فى مجلس اللواء الدهشورى حرب.

وبعد اعتزاله العمل الإداري اتجه امام إلى التعليق الكروى، حيث أصبح واحداً من أفضل وأشهر المعلقين فى الوطن العربى على مر التاريخ، لم يحصل حمادة إمام على أى إنذار فى حياته الكروية حيث لم يشهر أى حكم البطاقات الصفراء أو الحمراء فى وجهه، كما كانت حياته الخاصة مثلاً يحتذى به، فقد تزوج من الدكتورة ماجى الحلواني، عميدة كلية إعلام القاهرة سابقًا وأنجب منها حازم إمام الثعب الصغير وأحد أمهر اللاعبين فى تاريخ القلعة البيضاء.

توفي حمادة إمام 9 يناير 2016وكانت صدمة كبرى لعشاق نادى الزمالك.