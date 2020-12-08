شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما أهم التعديلات على لائحة الدورى الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اللائحة الجديدة الخاصة بالدورى الممتاز موسم 2020 -2021، وتضمنت اللائحة العديد من التعديلات على لائحة الموسم السابق، وذلك بعد موافقة الأندية على اللائحة قبل إعلانها وتأكيد اتحاد الكرة على ضرورة انتظام المسابقة وعدم تأجيل أى مباراة إلا للظروف القهرية.

س: متى ينطلق الدورى الجديد؟

ج: يبدأ الدورى الجديد يوم 11 ديسمبر الجارى، على أن ينتهى يوم 15 أغسطس المقبل وفقا لتأكيدات اتحاد الكرة.

س: هل هناك تعديلات على لائحة الموسم الماضى؟

ج: بالطبع هناك تعديلات عديدة أهمها أي لاعب طبقت عليه غرامة أمامه أسبوعين للسداد، وحال لم يسدد ستكون الغرمة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وفى حالة اللاعب موقوف أساسا أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف وإذا لم يسدد ستضاعف العقوبة مع استمرار الإيقاف، ونفس الأمر بالنسبة للأجهزة ستضاعف العقوبة في خلال 4 أسابيع مع الإيقاف.

إذا كانت الغرامة المالية على النادي ستكون هناك مهلة أسبوعين ثم غرامة مضاعفة لمدة أسبوعين آخرين، وإذا لم يسدد بعد الأسابيع الأربعة سيتم خصم نقطة لكل مباراة يخوضها وعليه الغرامة، وفي حال انتهاء الموسم سيتم منعه من القيد تماما لحين السداد.

س: وماذا عن التأجيل فى حالة حالات كورونا بين اللاعبين؟

ج: اللائحة الجديدة بها بند أنه حال إصابة أكثر من 16 لاعبا بالقائمة ستؤجل المباراة وغير ذلك ستلعب المواجهة بدون مشاكل، وحال التأجيل بسبب إصابة أكثر من 16 لاعبا سيتم معاقبة الفريق لأنه الأمر هو إهمال طبي جسيم وفقا للجنة الطبية باتحاد الكرة.

س: وماذا باقى التعديلات؟

ج: الفريق الذي سيخوض مباراة خارجيا سواء أفريقيا أو عربيا سيخوض مباراة بالدوري قبل 3 أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و4 أيام إذا كان خارج مصر.

- الفريق الذي سيصل لنصف النهائي والنهائي عربيا وأفريقيا ستكون هناك لديه مساحة 5 من إلى 6 أيام لكل فريق.

- المباريات ستقام بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي في فترة الأولمبياد، ورغم رفض نادي انبي إلا أن الأمر حسم تماما، كما أن دور الـ32 من كأس مصر تقرر إقامته كذلك بدون اللاعبين الدوليين.

- إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغائه، وسيشارك أفريقيا الفرق التي لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين.

- إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء للأهداف.

- التغييرات في الدوري مستمرة 5 تغييرات في 3 أوقات خلال اللقاء وسيتواجد 9 لاعبين بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ودقائق المياه سيتم تحديدها مع لجنة الحكام وفقا لظروف الجو ودرجات الحرارة.

- حال حدث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة بدون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد وجميع الأندية متفهمة للقرار ونطبق تعليمات "الفيفا" في هذا الشأن.

س: هل هناك تعديل فى لائحة مباراة السوبر؟

ج: بالطبع، بداية من الموسم الجديد ففى حالة فوز فريق واحد ببطولتى الدورى والكأس، يواجه وصيف الدورى وفى حالة اعتذاره يواجه وصيف الكأس.

س: وماذا عن المؤتمرات الصحفية؟

ج: لابد من حضور المدير الفنى لكل فريق، بجانب لاعب من كل فريق وفى حالة الرفض توقع عليهم غرامة مالية.