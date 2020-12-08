راحة للونش من التدريبات الجماعية.. وبرنامج بدنى للاعبى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم، وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني.
ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين ، وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، باصطحاب بعض الأدوات من الجيمانزيوم، أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية .
عقب ذلك أدى اللاعبون بعض الإطالات والرشاقة والمرونة، بجانب بعض تدريبات الكرة، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام .
كما عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره
وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمه ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد ، وأنه علي ثقة في الجميع .
وأشاد بالتزام الجميع، وان الكل لدية الفرصة ، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال ، كما تحدث عبدالحليم علي مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير ، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح .
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