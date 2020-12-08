شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بتونس يستقبل بعثة المنتخب الوطنى للشباب لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير إيهاب فهمى سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق، لدى وصولها إلى مطار قرطاج بتونس العاصمة. وأعرب السفير إيهاب فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس - عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لمنتخب مصر للشباب في خوضه فعاليات بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب (تحت 20 عامًا)، التي تحتضنها تونس في الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

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