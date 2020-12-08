شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يرد على اتهامه بمحاولة إرضاء جميع الأطراف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الإعلامى سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم على اتهام محاولته إرضاء جميع الأطراف وعدم اتخاذ مواقف صريحة وواضحة، وقال سيف زاهر خلال استضافته فى ندوة الخليج 365 :"هذا اتهام ليس فى محله فكان لنا مواقف واضحة ضد إدارة الأهلى والزمالك وانتقدناهم فى مواقف كثيرة كما أشدنا بهم في مواقف أخري..العمل بمنهجية أوقات بيزعل الجماهير ولكننا نقف على مسافة واحدة من الجميع فنحن لا نعمل فى قناة فئوية تدافع طوال الوقت.. المهم أن يكون لديك ميزان واحد تجاه كل الملفات والموضوعات".

وحل النجم الإعلامي سيف زاهر ضيفاً على الخليج 365 وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها كما لم يتحدث من قبل عن ارائه في مختلف الملفات وكشف موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة وحقيقة تفكيره فى خوضه انتخابات الأهلى ورده على اتهام محاولته إرضاء الجميع دون اتخاذ مواقف صريحة وواضحة وكشف عن الثنائى الذى لن يخوض الانتخابات امامها فى المستقبل.