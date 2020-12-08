شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين باتشيكو ولاعبى الزمالك قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بحضور عبدالحليم علي مدير الكره، وتحدث باتشيكو مع اللاعبين في البداية عن الاستعدادات للفترة المقبلة المهمة ، مؤكدا لهم ضرورة التركيز وبقوة من اجل ان تكون البداية قوية ، وعدم الانشغال بأي أمر الا العمل بجديه كما هو معتاد، وأنه على ثقة فى الجميع.

وأشاد بالتزام الجميع، وان الكل لدية الفرصة، مشددا ان الفريق علي موعد انطلاق بطولتين هما الاهم ، الدوري العام ودوري الأبطال ، كما تحدث عبدالحليم على مدير الكرة بشكل سريع مع اللاعبين خلال الجلسة، وأكد لهم ثقة الجميع فيهم ، مطالبهم بعدم الانشغال بأي أمر سوي الملعب وتقديم الافضل لاسعاد الجماهير، وأنه سيتم توفير كافة المتطلبات لهم والمناخ المناسب للنجاح .