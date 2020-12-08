شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينضم لجلسة وزير الرياضة مع فاروق جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادى الزمالك إلى الجلسة التى يعقدها وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي حاليًا مع فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء بمقر الوزارة، لمناقشة مستقبل الفريق الكروى خلال الفترة المقبلة ، ويعقد الدكتور أشرف صبحي مع فاروق جعفر جلسة مع لمناقشة احوال الفريق الكروى بالقلعة البيضاء وخطة الفترة المقبلة بعد تولى لجنة مؤقتة تدير أمور الزمالك على أن يتم التنسيق بين اللجنة الفنية ولجنة الكرة التى يتولى رئاستها ايمن يونس.

واستقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تعيين لجنة فنية لإدارة شئون الكرة برئاسة فاروق جعفر وعضوية كل من أيمن يونس وتامر عبد الحميد "دونجا" ومحمد حلمى وأحمد عبد الحليم وحسين السيد، كما تم تعيين المستشار عماد عبد العزيز في اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى، بعد قبول استقالة المستشار محمد عطية.

وتسعى لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس إلى المحافظة على القوام الأساسى للفريق الأول وتأمين اللاعبين من الرحيل، وخلق نوع من الاستقرار على صعيد ترضية النجوم من خلال العقود وصرف المستحقات خلال المرحلة المقبلة.