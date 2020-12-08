شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لن تحتسب بطولة الدورى للاعب شارك فى أقل من 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بندا جديدا فى اللائحة الخاصة بالموسم الجديد يفيد بعدم احتساب بطولة الدورى لأى لاعب لم يشارك فى 3 مباريات من عمر المسابقة، حيث كانت البطولة تحتسب قبل ذلك لأى لاعب دخل فى قائمة فريقه لمباريات الدورى، قبل تعديل الأمر ليصبح ضرورة مشاركة اللاعب فى 3 مباريات على الأقل لاحتساب البطولة له حال تتويج فريقه بها.



الدرع

كما ألزمت اللجنة بطل الدورى بتسليم الدرع لاتحاد الكرة بنفس حالته قبل انتهاء المسابقة بأسبوعين حتى يعاد تسليمه للبطل الجديد وفقا للائحة الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، منتصف أغسطس المقبل موعدا لإنهاء الدورى العام الجديد 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى، كما شددت اللجنة على استمرار المسابقة أثناء أولمبياد طوكيو التى تقام فى يوليو وأغسطس المقبل، بدون لاعبى المنتخب المنتخب الأولمبى الذين سيختارهم شوقى غريب وعددهم 18 لاعبا للبطولة، وهو ما وافق عليه أغلب الأندية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق،مؤخرا، جدول مباريات الدورى العام الذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل إعلانه، وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.