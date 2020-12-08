منافس المقاولون.. النجم الساحلي يعلن إصابة لاعبه بالكورونا

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي ، عن إصابة لاعبه بهاء الدين السلامي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
أكد نادي النجم الساحلي بأنه تم عزل اللاعب، السلامي ، من أجل تلقيالعلاج اللازم من فيروس كورونا .
ويتولى البرازيلي فييرا مهمة تدريب النجم الساحلي، ونجح في الفوز بالمباراة الأولى بالدوري التونسي أمامالبنزرتي بنتيجة هدفين لهدف .
يواجه المقاولون العرب ، النجم الساحلي في دور ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحد أيام ٢٢-٢٣ من شهر ديسمبر الجاري، بمصر، على أن تكون مباراة العودة بتونس أحد أيام ٥-٦ يناير ٢٠٢١ المقبل .
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