أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة الصربي لوكا يوفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم، وكشف عن التشخيص النهائي لها، وذلك من خلال التقرير الذي نشره اليوم .
وقال النادي عبر حسابه الرسمي: " بعد الفحوصات التي أُجريتعلى لاعبنا لوكا يوفيتش هذا اليوم، تم تشخيص حالته وتأكد أنه يُعاني من إلتهاب في أوتار العضلات في ساقه الأيمن ".
ون المقرر أن يغيب يوفيتش عن الريالفي مواجهة اليوم أمام مونشنجلادباخ الألماني، كذلك سوف يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو و إيبار وغرناطة في الدوري الإسباني .
ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق بوروسيا مونشغلادباخ غدًا الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن التشخيص النهائي لإصابة لوكا يوفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.