مدرب الزمالك يمنح الونش راحة من تدريبات اليوم

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة منالتدريبات الجماعية اليوم.
وحصل الونش على راحة بإذن من الجهاز الفني.
وكان اللاعب قد عاد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق أخيرًا بعد تعافيه من فيروس كورونا.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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