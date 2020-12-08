أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي تفاصيل مهرجان "TALENTبالعربي" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بهدف اكتشاف العديد من المواهب لطلائع الدول العربية، تعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعاً وعطاءً في مجالات (الشعر، الإنشاد الديني، المبادرات المجتمعية،الغناء الفردي، الموسيقي الفردي، الإبتكارات العلمية، الفنون التشكيلية،الخط العربي)، ذلك حتي نهاية يناير 2021. إلحاقا لذلك وضعت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية الشروط والأحكام العامة للمهرجان: 1/المشاركون النشء للمرحلة العمرية من 13 حتي 17 عاما. 2/يسمح باشتراك ذوي الهمم والقدرات الخاصة في كافة المجالات. 3/ يتم تسجيل المشاركين وملئ البيانات المطلوبة بالموقع الخاص بالمهرجان. 4/الالتزام التام بكافة الشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان. لكل مجال من مجالات المهرجان. 5/الالتزام بالمواعيد المحددة لرفع الأعمال علي الموقع. 6/يحظر ان يكون العمل المقدم قد فاز في اي مسابقة اخري. 7/في حالة مخالفة أي شروط من الشروط العامة للاشتراك يتم استبعادالمخالف من المهرجان. 8/يحق للسادة أعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلي للوقوف علي حقيقة الأعمال المقدمة من المشاركين. 9/لايحق للمتسابق المشاركة في اكثر من مجالات التسابق. وللإطلاع علي مجالات المهرجان من خلال الانفوجراف أسفل رابط موقع التسجيل. https://www.emys.gov.eg/moy/arabic-talent/

كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة تعلن النشرة التفصيلية لمهرجان "TALENT بالعربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.