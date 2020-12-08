مدرب ليفربول: سنلعب للفوز على مييتيلاند رغم تأهلنا لدور الـ16

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول liverpool الإنجليزي، أن البلوز سيلعب للفوز على ميتييلاند في مباراة الغد رغم ضمان الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.

قال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "ليفربول يسافر إلى مييتيلاند مصمماً على الفوز، على الرغم من تأهله إلى دور الستة

عشر لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف في تصريحاته: "هذه المباراة تختلف عن المواجهات السابقة في أمر واحد فقط وهي أننا لسنا مضطرين للفوز بها، إلا أن فريقًا مثل ليفربول عادة ما يكون عليه الفوز بجميع المباريات وذلك من أجل الجماهير".

ويستعد liverpool لمواجهة ميتييلاند في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء على ملعب م أم سي أيتش ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد المباراة مجرد "تحصيل حاصل" للفريق الإنجليزي بعد حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك بعد تربعه على صدارة جدول مجموعته برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق أتلانتا الذي يحتل المركز الثاني المجموعة برصيد 8 نقاط.