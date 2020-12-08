يُعد نادي مولودية وهران والمعروف بـ”المولودية” أحد أبرز وأنجح الأندية فى الجزائر على الصعيد العربي والأفريقي، حيث يعتبر أفضل نادي جزائري في عشرية التسعينات، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي مولودية وهران الجزائري.

يحتفل نادي مولودية وهران يوم 14 من شهر مايو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1946، ويتخذ من مدينة وهران مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ملعب “أحمد زبانة” الذي يتسع لنحو 40 ألف مشجع، وفي بعض الأحيان يضطر إلى خوض مبارياته على ملعب الحبيب بوعقل بسبب التعديلات التي تطرأ على ملعبه الرئيسي.

يرجع أول لقب محلي تُوج به المولودية الى عام 1971 عندما فاز بلقب البطولة الوطنية الجزائرية (الدوري الجزائري)، أما أول لقب عربي فيرجع الى عام 1997 تُوج الفريق بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس والتي اقيمت فى الاسماعيلية بمصر.

نادي مولودية وهران مستوحى من نادي تأسس يوم 1 يناير 1917 والموافق لليلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تحت اسم النادي الإسلامي لمولودية وهران في حي المدينة الجديدة والذي كان يلعب في صفوفه علي “بن توتي”، أحد مؤسسي مولودية وهران.

ويعتبر هذا النادي الأول الذي حمل اسم المولودية في الجزائر، والمولودية مثل أغلب النوادي الجزائرية التي تأسست في بداية القرن الـ19 كان هدفها الأسمى محاربة الاستعمار وذلك بإسماع صوتها للخارج.

ولنادي مولودية وهران تاريخ كبير منذ بداية البطولة الجزائرية سنة 1962، خاصة خلال السنوات الذهبية أي عشرية السبعينات، الثمانينات والتسعينات، ولعب للفريق أسماء كبيرة في كرة القدم الجزائرية وحتى في أفريقيا، مثل (لخضر بلومي، تاج بن سحاولة، نصر الدين دريد، كريم ماروك)، بما فيهم أبناء النادي مثل (عبد القادر فريحة، سيد أحمد بلقدروسي، ميلود هدفي، هواري بديار، عبد الله قشرة، بن يعقوب سباح، حبيب بن ميمون، الطاهر شريف الوزاني، عبد الحفيظ تاسفاوت).

ويلقب أنصار مولودية وهران بـ”الحمراوة” نسبة إلى حي الحمري العتيق، وأهم ما يميز الحمراوة هو الأهازيج القوية التي يطلقونها في الملعب حيث معروف عنهم تأليف الأغاني الرياضية منذ القدم، ويضاف إلى هذا، تنقلاتهم الكثيرة إلى مختلف أنحاء الوطن حيث أنهم أوفياء لفريقهم إلى درجة كبيرة ويقفون معه في السراء وفي الضراء.

إليكم سجل بطولات نادي مولودية وهران الجزائري (محلياً)

كم عدد بطولات المولودية فى البطولة الوطنية الجزائرية (الدوري الجزائري)؟

البطل 4 مرات أعوام: (1971، 1988، 1992، 1993).

الوصيف 9 مرات (رقم قياسي): (1968، 1969، 1985، 1987، 1990، 1995، 1996، 1997، 2000).

كم عدد بطولات المولودية فى كأس الجمهورية الجزائرية (كأس الجزائر)؟

البطل 4 مرات: (1975، 1984، 1985، 1996).

الوصيف مرتين: (1998، 2002).

كأس السوبر الجزائري

الوصيف مرة واحدة: (1992).

كأس الرابطة الوطنية الجزائرية

البطل مرة واحدة: (1996).

الوصيف: (2000).

إليكم سجل بطولات نادي مولودية وهران الجزائري (دولياً)

كم عدد مشاركات المولودية فى دوري أبطال أفريقيا؟

عدد المشاركات 3 مرات أعوام: (1989، 1993، 1994).

الوصيف مرة واحدة عام: (1989).

كم عدد مشاركات المولودية كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس؟

عدد المشاركات 3 مرات أعوام: (1985، 1986، 1997).

افضل انجاز للمولودية الدور ربع النهائي عام: (1997).

كم عدد مشاركات المولودية فى كأس الكونفدرالية الأفريقية للأندية؟

عدد المشاركات 3 مرات أعوام: (1996، 1998، 2005).

أفضل انجاز للمولودية الدور ربع النهائي عام: (1996).

كم عدد مشاركات المولودية فى دوري أبطال العرب؟

عدد المشاركات 4 مرات أعوام: (1988، 2001، 2004، 2008).

افضل انجاز للمولودية الوصيف مرة واحدة عام: (2001).

كم مرة فاز المولودية بالبطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس؟

عدد المشاركات 3 مرات اعوام: (1997، 1998، 1999).

البطل مرتين عامي: (1997، 1998).

كأس السوبر العربي

عدد المشاركات مرتين عامي: (1998، 1999).

البطل مرة واحدة عام: (1999).

الكأس المغاربية للأندية البطلة

الوصيف مرة واحدة عام: (1973).

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