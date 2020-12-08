أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تشكيل هيئات إدارية مؤقتة لفرعيه في أبين والمكلا، جنوبي وشرق اليمن.



وجاء القرار الذي نشره الاتحاد على حسابه في تويتر، عقب أيام من حل إدارة الفرعين لمخالفات أنظمة ولوائح الاتحاد.



وفي الثالث من سبتمبر، أعلن الاتحاد حل إدارة الفرعين بسبب تنظيمهما بطولة ذات طابع سياسي.



وكان الاتحادين نظما بطولة رياضة في عيد الجلاء، بدعم من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، تحت مسمى بطولة"محمد بن زايد" ولي عهد أبو ظبي.



الإدارة الجديدة في الوثائق التالية:



كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد كرة القدم يشكل إدارة مؤقتة لفرعي أبين والمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.