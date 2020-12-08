الامارات | تعرّف على اللاعب الذي اعتبره مارادونا أفضل منه

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على اللاعب الذي اعتبره مارادونا أفضل منه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميترو" البريطانية عن حديث سابق للأسطورة الأرجنتيني الراحل، دييغو مارادونا، يعود إلى الحقبة الذهبية مع نادي نابولي الإيطالي، وصف خلاله لاعب سالفادوري بالأفضل منه، من حيث المهارة وتسجيل الأهداف.

وقالت "ميترو" إن: "مارادونا وفي تصريحات سابقة لقناة "إي إن فيفو" التلفزيونية خلال فترة ذروة عطائه في الملاعب برفقة نادي نابولي الإيطالي في ثمانيات القرن الماضي، لا يرى نفسه الأفضل في تاريخ كرة القدم، وأن هناك لاعباً أفضل منه بكثير، هو السلفادوري خورخي غونزاليس، بحسب وصفه، حيث قال "غونزاليس ظاهرة حقيقية ولاعب مميز وأفضل مني، وهو كالساحر يقدم أداءً لافتاً في أرضية الملعب".

يذكر أن مسيرة غونزاليس، خلت من تحقيق إنجازات لافتة، بعد أن استهل بداياته في سبعينيات القرن الماضي مع أندية مغمورة في بلاده، قبل أن ينتقل إلى الملاعب الإسبانية بين عامي 1982 وحتى 1991، احترف خلالها مع قادش وريال سوسيداد، وعاصر الأسطورة الأرجنتيني مارادونا لموسمين فقط حين لعب دييغو مع برشلونة، قبل الانتقال إلى نابولي بين عامي 1984 و1991، كما اكتفى غونزاليس، بخوض 62 مباراة برفقة منتخب السلفادور، سجل خلالها 21 هدفاً، ولم يلعب سوى مباراة واحدة في كأس العالم كانت في مونديال إسبانيا 1982.

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