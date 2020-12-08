شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من الأهلى ينضمون لبعثة منتخب مصر في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر المنتخب الوطني للشباب صباح اليوم إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب المقرر إقامتها في موريتانيا العام المقبل ٢٠٢١.

وضم منتخب الشباب ٥ لاعبين من فريق الأهلي مواليد ٢٠٠١، للمشاركة معه في البطولة، وهم حمزة علاء «حارس مرمى »، ومحمد المغربي (مدافع)، ومحمد أشرف (ظهير أيسر)، وعربي بدر (لاعب وسط)، وأحمد نبيل «كوكا» (لاعب وسط).

وتقام البطولة بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لكأس الأمم الإفريقية للشباب. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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