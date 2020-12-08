شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر اليوم العديد من عشاق كرة القدم القمة المرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس والمواجهة الخاصة بين الغريمين التقليديين ميسي ورونالدو وذلك فى الجولة الختامية لدوري المجموعات فى دوري ابطال اوروبا , حيث ضمن الفريقان التأهل , ولكن سيلعب كلاهما على قمة المجموعة حيث يتصدر برشلونة حاليا ب 15 نقطة بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني فى المجموعة ب 12 نقطة لذا سيكون على يوفتوس الفوز وبفارق هدفين حتى يحتل قمة المجموعة بينما فرص برشلونة افضل للاحتفاظ بالصدارة خاصة ان المباراة تقام على ارضه . وسوف تقام المباراة الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة وسوف تنقلها قناة بين سبورت beIN Sport 2 HD الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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