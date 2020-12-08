شكرا لقرائتكم خبر عن «شرف»: «أهلي ٢٠٠٣» حقق انطلاقة قوية في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣، أن الفريق حقق انطلاقة قوية في بطولة الجمهورية، و فاز على الجونة ٤ - صفر، في افتتاح البطولة، مشيراً إلى أنه سعيد بأداء اللاعبين.

وقال شرف، «إنه رغم الفوز بنتيجة كبيرة، لكن هناك بعض النقاط التي يريد التركيز عليها خلال التدريبات وهي تكثيف الضغط الهجومي داخل منطقة جزاء المنافس، والاستحواذ على الكرة بنسبة أكبر وكذلك دقة التمريرات».

وقال مدرب فريق ٢٠٠٣ إنه يحاول تغيير فكر اللاعبين، والتأكيد لهم على أنهم ليسوا ناشئين، بل مثلهم مثل لاعبي الفريق الأول، جاهزون لخدمة الأهلي في أي وقت، مشيراً إلى أن الفريق سيقدم تدعيمات كبيرة للفريق الأول في الفترات المقبلة.

وشدد شرف على أن فريق ٢٠٠٣ يجب أن يتحلى بشخصية الأهلي خلال المباريات المقبلة وأن يحصل على النقاط الثلاث من كل مباراة لكي يواصل الطريق نحو الفوز بالدوري.

ومن جانبه قال إسحق أول المدرب العام للفريق إن الفوز برباعية يعد بداية جيدة للغاية، مشيراً إلى أن لاعبي الفريق يطبقون ما يحدث في التدريبات بدقة كبيرة، مؤكداً أن الفوز على الجونة برباعية هو الخطوة الأولى في مشوار التتويج بالبطولة.