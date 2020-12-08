شكرا لقرائتكم أول ظهور بعد التعافي من كورونا.. وليد سليمان مع الثلاثية وثلاثى مستشفى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد محمود صانع ألعاب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، جمعته بوليد سليمان صانع ألعاب الفريق والذى تعافى مؤخراً من فيروس كورونا ليظهر لأول مرة مع زملائه بالنادى، وكذلك سعد سمير وكريم نيدفيد، حيث التقط الرباعى صورة تذكارية مع الدروع الثلاثة التى حصدها الفريق الأحمر خلال الموسم الماضى، وهى الدورى العام، وكأس مصر، ودورى أبطال أفريقيا وظهرالحاوي وليد سليمان مع ثلاثية الدوري والكاس وأفريقيا بجانب مثلث الاهلي المُصاب سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأن كان سعد سمير قد عاد للتدريبات مؤخراً بعد تعافيه من جراحة أكيلس فيما مازال الثنائي نيدفيد ومحمد محمود يخضعان لبرنامج تأهيلي.



محمد محمود

وأكد وليد سليمان لاعب النادى الأهلى، أنه تعافى من فيروس كورونا، وسينتظم فى التدريبات الجماعية اليوم، موجها الشكر لجماهير القلعة الحمراء التى حرصت على الاطمئنان عليه، وكانت تسانده وتدعمه بقوة طوال الفترة الماضية، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أشكر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وكانوا يساندوننى بقوة، وخضعت للعلاج للتعافي من كورونا، وكانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي، وخضعت لفحوصات عديدة خلال الأيام الماضية".

وأضاف الحاوى "كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن المستطيل الأخضر يكون الأمر صعب، وبطولة أفريقيا كانت صعبة للغاية، خاصة أنها غالية على الجماهير، وكنت أشاهد المباريات بمفردي، في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية فى الموسم الماضى".

وتابع وليد سليمان: "حققنا الدورى لسنوات عديدة، وكان الأهم بالنسبة لنا التتويج بأفريقيا، أما بطولة كأس مصر فكانت مهمة أيضا، ونتمنى حصد باقي الألقاب، التى نشارك فيها، والجيل الحالى سطر تاريخا كبيرا".

وزاد: "نسعى للتتويج بالسوبر الأفريقى ثم المحلى، وكل المسئولين في النادي يدعمون اللاعبين، من أجل كتابة تاريخ كبير لهم، وهو جيل جديد حصل على الثقة لمدة 10 سنوات قادمة".

وأردف: "لم يسبق لي تحقيق الثلاثية، وهي المرة الأولي في مسيرتي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بتحقيق الألقاب الثلاثة خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الجيل السابق وبركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقا، حققوا بطولات كثيرة ونتائج لم تحدث، نتمنى ظهور جيل جديد قادر على تكرار الإنجازات، والجيل الذهبي للأهلي كان يضم شخصيات قيادية، لكن الحالي هناك بعض اللاعبين لا زالت خبراتهم قليلة، وأتمنى أن يكتسبوها خلال المرحلة القادمة".

وأكمل: "الموسم القادم سيكون صعب للغاية، كل الفرق قامت بتدعيم نفسها، لكن الفارق بين الأهلي وباقي الأندية هو المنظومة والجماهير العظيمة التي تدعم الفريق، ومن الصعب على اللاعبين التفريط في أي بطولة، خاصة في وجود جمهورنا، الأندية الآخرى ليس لديها نفس الدوافع، التي توجد في الأهلي".

وأضاف: "المنافسة في الموسم الجديد ستكون صعبة، وإن شاء الله الأهلى سوف يحسم اللقب مرة أخرى، هناك تدعيمات كثيرة للأندية، لكن لم نرى أي فريق على الطبيعة، لكن صاحب النفس الطويل هو من يحسم اللقب، عندما يبدأ الدوري ونشاهد المدربين وطرق لعبهم ومستويات اللاعبين، وقتها نستطيع الحكم على الفريق القادر على المنافسة، وكل الأندية لا تمتلك نفس الدوافع الموجودة في الأهلي".

وحول دعم مؤمن زكريا في نهائي أفريقيا، قال: "أمر عظيم جدا أن يدعم الأهلي جميع أبنائه، كنت سعيد جدا بتواجده في الملعب، والحمد لله على الوفاء بعهودنا للجماهير، مؤمن لاعب كبير وعظيم ونتمنى له الشفاء وأن يعود سريعا للملاعب".

وواصل: "أي لاعب يجلس بديلا يكون حزينا، وهى غيرة ورغبة في اللعب، وأنا موجود في كيان كبير، وأي حد يتمنى يكون موجود داخل النادي الأهلي، وأركز على تقديم مستوى جيد حتى في وقت قليل، وأنا من أكثر اللاعبين الذي سجلوا أهداف رغم عدم المشاركة بشكل أساسى مع الفريق، وأجتهد دائما حتى يكون لي دور مع الأهلي".

وأتم: "أشكر جماهير النادي الأهلي، جمهور عظيم دائما في ظهر النادي، وأشكرهم بشكل شخصي على دعمي ومساندتي".