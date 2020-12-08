شكرا لقرائتكم المصرى: لغة المال تتحكم فى الدورى الجديد والأندية الجماهيرية تعانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، أن الموسم الجديد سيكون صعب وقوى للغاية، خاصة بعدما قامت جميع الفرق بتدعيم صفوفها بصفقات قوية، وقال الخولى فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: طموح مجلس الإدارة والجماهير كبيرة فى بورسعيد، ونريد أن نظهر بشكل مختلف عن الموسم الماضى، وربنا وفقنا بصفقات قوية، قبل بداية الموسم، وأتممنا الصفقات بتجديد تعاقد سعيدو سمبورى، وهو لاعب مؤثر فى النادى ومن ضمن الأخبار الجيدة عودة عبد اللطيف جريندو ومحمد نصال لاعب منتخب فلسطين، وإسلام صلاح قائد الفريق، ونتمنى التوفيق فى الفترة المقبلة.

واصل: الدورى سيكون صعب جداً، خاصة أن لغة المال تتحدث، خاصة عندما نتحدث عن الأندية الشعبية مثل الإسماعيلى والمصرى وأسوان نواجه تحديات صعبة، مع وجود أندية شركات مازالت حديثة فى الدورى ولكنها أنفقت مبالغ طائلة على الصفقات.

واختتم: قوة المنافسين جعلت من الصعب التنبأ بنتائج المباريات ومفيش ماتش مضمون، ونتمنى التوفيق أمام الإسماعيلى فى المباراة الأول ونحصد أول ثلاث نقاط.

وكشف محمد الخولى، حقيقة تصالح النادى مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، وحقيقة تنازلهما عن المستحقات المتأخرة لدى النادى البورسعيدى، وقال: كامل الاحترام لحسام وإبراهيم حسن ولكن أريد توضيح نقطة، التوأم على عكس ما قالوا، عملوا كل شئ عشان يوقفوا قيد النادى المصرى، وأشكر المهندس هانى أبو ريدة ووليد العطار على سعيهم لحل المشكلة بأى طريقة، وحسام وإبراهيم ما اتنازلوش عن جنية واحد للنادى، والمصرى مظلوم فى هذا الأمر، وهناك شكوى ضد الثنائى وسنحصل على حقنا الطبيعى وأكثر من المبلغ الذى حكم فيه لهم.

أضاف: مفيش تصالح حصل بينا للأسف، وبشكر محمد مصيلحى على سعيه لحل الأزمة، لكن احنا لغاية قفل باب القيد بدقائق كل المحاولات باءت بالفشل حتى لتخفيض المبلغ، وفى النهاية لم يتنازلوا، والقرار تم اتخاذه ضد المصرى وكان هيتسبب فى منع النادى من القيد.