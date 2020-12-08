شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباريات كأس مصر حتى ربع النهائى بدون اللاعبين الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق بندا في لائحة الموسم الجديد، يمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين. وتضمن البند أحقية اتحاد الكرة في إقامة مباريات الكأس خلال فترات التوقف الدولي بدون الدوليين وإلزام الأندية بلعب اللقاءات بغض النظر عن عدد اللاعبين غير المتاحين.

وقرر مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وضع بعض التعديلات على لائحة المسابقات في الموسم الجديد كالتالي: - نهاية الدوري في منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذي سيخوض مباراة خارجيا سواء أفريقيا أو عربيا سيخوض مباراة بالدوري قبل 3 أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و4 أيام إذا كان خارج مصر.

- الفريق الذي سيصل لنصف النهائي والنهائي عربيا وأفريقيا ستكون هناك لديه مساحة 5من إلى 6 أيام لكل فريق.

- المباريات ستقام بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي في فترة الأولمبياد، ورغم رفض نادي انبي إلا أن الأمر حسم تماما، كما أن دور الـ32 من كأس مصر تقرر إقامته كذلك بدون اللاعبين الدوليين.

إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغائه، وسيشارك أفريقيا الفرق التي لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين.

- إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء للأهداف. - التغييرات في الدوري مستمرة 5 تغييرات في3أوقات خلال اللقاء وسيتواجد 9 لاعبين بدلاء و7 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ودقائق المياه سيتم تحديدها مع لجنة الحكام وفقا لظروف الجو ودرجات الحرارة.