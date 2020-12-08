شكرا لقرائتكم محمد أبو العلا: مينفعش الزمالك ياخد دورى واحد فى 16 سنة..ده خيال علمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق أن الفترة الحالية تعبتر من أصعب الفترات على القلعة البيضاء والتى تحتاج إلى تكاتف جميع أبناء النادى المخلصين، وقال أبو العلا فى تصريحات عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفترة الماضية شهدت حالة من حالات الإنقسام حتى بين الزملكاوية، يجب أن نتضامن ولا نختلف على مصلحة النادى، ومن يريد سن سنة فيها تطاول على الرموز هذا الأمر مرفوض تماماً، طوال الفترة الماضية كان هناك ترويج لأن أبناء النادى غير مهتمين بمصلحته وهذا غير صحيح ولم نرد الرد على الاساءة بمثلها.

أضاف: أنا تحت أمر الزمالك ولكن يجب أن يكون لى دور أستطيع من خلاله خدمة النادى وليس التواجد فقط، والزمالك طول عمره يحتاج إلى استقرار ذهنى وإدارى ونفسى، النادى بقاله 5 سنة ليس فى أفضل حالة ودخلنا فى صراعات بالمحاكم.

واصل: الزمالك محتاج ولاده ومحتاج ان جماهيره ماتتفرقش لأن أنا شايف ان فى نغمة دلوقتى لتفريق الجماهير، وبشكل عام الزمالك يحتاج تكاتف أبناءه المخلصين وإدارة حكيمة وإرادة لتسيير النادى على المسار الصحيح، ومينفعش النادى ياخد دورى واحد فى 16 سنة، وإنك توصل نهائى أفريقيا فى 18 سنة مرتين بس ده خيال علمى.

واختتم: يجب وضع مسار محدد للزمالك حتى لا يكون عرضه للعراقيل وأتمنى من أبناء الزمالك اللى له دور يقوم بيه سواء إدارة أو نصح، ومهم جداً أن تحافظ على كوادر النادى وتستثمر فيهم، والعدالة مهمة اللى النادى له خير عليه وقدم للنادى جهوده لازم يبقى موجود.