وليد سليمان: حققت الثلاثية الأولى مع الأهلي.. وجيلنا يسطر تاريخًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الجيل السابق الذي كان يضم محمد أبوتريكة، محمد بركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقًا، مضيفًا أن المنافسة الموسم المقبل ستكون صعبة وصاحب النفس الطويل هو من سيحسم الألقاب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر محطة راديو مصر، قال سليمان: "سأنتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد التعافي من فيروس كورونا، كل الشكر للجماهير التي حرصت على الاطمئنان عليّ".

وأضاف: " أشكر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على مساندتهم لي بقوة، كانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر".

وتابع: " كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ونهائى كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن الملعب يكون الأمر صعبا".

وواصل: "بطولة إفريقيا كانت صعبة للغاية، خاصة أنها غالية على الجماهير، شاهدت المباريات بمفردي في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية في الموسم الماضي".

وأكمل: "حققنا الدوري لسنوات عديدة، وكان الأهم بالنسبة لنا التتويج بإفريقيا، الجيل الحالي يسجل تاريخًا باسمه، ونتمنى حصد باقي الألقاب".

وأردف: "لم يسبق لي تحقيق الثلاثية، الجيل السابق للأهلي الذي كان يضم محمد أبوتريكة ومحمد بركات وأحمد حسن لن يعوض مطلقا، لقد حققوا بطولات كثيرة، نتمنى ظهور جيل جديد قادر على تكرار الانجازات، والجيل الذهبي للأهلي كان يضم شخصيات قيادية، لكن الحالي هناك بعض اللاعبين لا زالت خبراتهم قليلة، وأتمنى أن يكتسبوها خلال المرحلة القادمة".

وعاد ليكمل: "المنافسة في الموسم الجديد ستكون صعبة، معظم الأندية قامت بتدعيم فرقها، لكننا لم نرَ أي فريق على الطبيعة، صاحب النفس الطويل هو من سيحسم اللقب".

وحول دعم مؤمن زكريا في نهائي إفريقيا، قال: "أمر عظيم جدا أن يدعم الأهلي جميع أبنائه، كنت سعيد بتواجده في الملعب، مؤمن لاعب كبير وعظيم ونتمنى له الشفاء وأن يعود سريعا للملاعب".

وتعافى سليمان مؤخرًا من الإصابة بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة في فوز الأهلي في مباراتي الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا (2-1) وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر (3-2 بركلات الترجيح).