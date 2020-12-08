لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب يصل القاهرة غدًا

يصل الكولومبي لويس إدوارد نجم المقاولون العرب، غدًا الأربعاء إلى القاهرة للإلتحاق بالفريق، قادمًا من كولومبيا.

كان الجهاز الفني للمقاولون، أعطى اللاعب الكولومبي راحة سلبية خلال الفترة الماضية ليسافر اللاعب إلى بلاده ، قبل أن يتحدد عودته غدًا الاربعاء.

ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد.

بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بدراسة الزمالك، وتركيز على نقاط القوة والضعف، وكان المقاولون فاز آخر مواجهة جمعتهما في الدوري بنتيجة هدفين لهدف.

وانهى المقاولون الموسم الماضي بالدوري

الممتاز في المركز الرابع، ليتأهل لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا عن آخر مشاركة.

كان المقاولون واجه أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية ، وتغلب عليه بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا أمام النجم الساحلي في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية، أحد أيام ٢٢-٢٣ من شهر ديسمبر بمصر، على أن تكون مباراة العودة أحد ايام ٥-٦ يناير ٢٠٢١.

علاء عبد الغني : المقاولون

العرب جاهز لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك

أكد علاء عبد الغني المدرب العام على المقاولون العرب، بأن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل، في افتتاح الدوري الممتاز.

أضاف علاء عبد الغني في تصريحاته لـ "الوفد" ، بأن الفريق يستعد بقوة لمباراة الزمالك ، من أجل تقديم مباراة قوية وجيدة، في افتتاح الدوري، أمام فريق كبير مثل الزمالك.

وواصل مدرب المقاولون العرب، بأن الفريق يصب كامل تركيزه على مباراة الزمالك، بعد تخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي بأفريقيا ، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف ذئاب الجبل خلال المباراة.

وتابع:" الحمدلله جميع اللاعبين جاهزين للمباراة و نتمنى أن ربنا يكرمنا خلالها ونقدم مباراة جيدة".