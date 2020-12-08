لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب يصل القاهرة غدًا

يصل الكولومبي لويس إدوارد نجم المقاولون العرب، غدًا الأربعاء إلى القاهرة للإلتحاق بالفريق، قادمًا من كولومبيا.
كان الجهاز الفني للمقاولون، أعطى اللاعب الكولومبي راحة سلبية خلال الفترة الماضية ليسافر اللاعب إلى بلاده ، قبل أن يتحدد عودته غدًا الاربعاء.
ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في افتتاح الدوري الممتاز بالموسم الجديد.
بدأ الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بدراسة الزمالك، وتركيز على نقاط القوة والضعف، وكان المقاولون فاز آخر مواجهة جمعتهما في الدوري بنتيجة هدفين لهدف.
وانهى المقاولون الموسم الماضي بالدوريالممتاز في المركز الرابع، ليتأهل لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعد غياب ١٥ عامًا عن آخر مشاركة.
كان المقاولون واجه أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية ، وتغلب عليه بعشرة أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا أمام النجم الساحلي في دور الـ٣٢ من البطولة الأفريقية، أحد أيام ٢٢-٢٣ من شهر ديسمبر بمصر، على أن تكون مباراة العودة أحد ايام ٥-٦ يناير ٢٠٢١.
علاء عبد الغني : المقاولونالعرب جاهز لتقديم مباراة قوية أمام الزمالك
أكد علاء عبد الغني المدرب العام على المقاولون العرب، بأن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل، في افتتاح الدوري الممتاز.
أضاف علاء عبد الغني في تصريحاته لـ "الوفد" ، بأن الفريق يستعد بقوة لمباراة الزمالك ، من أجل تقديم مباراة قوية وجيدة، في افتتاح الدوري، أمام فريق كبير مثل الزمالك.
وواصل مدرب المقاولون العرب، بأن الفريق يصب كامل تركيزه على مباراة الزمالك، بعد تخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي بأفريقيا ، متمنيًا أن يكون التوفيق حليف ذئاب الجبل خلال المباراة.
وتابع:" الحمدلله جميع اللاعبين جاهزين للمباراة و نتمنى أن ربنا يكرمنا خلالها ونقدم مباراة جيدة".
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