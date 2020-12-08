وليد سليمان: كنت أتمنى المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أبدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بالثلاثة "الدوري والكأس ودوري الأبطال" هذا الموسم.

قال الحاوي في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "كنت أتمنى التواجد

في الملعب خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن المستطيل الأخضر يكون الأمر صعبًا".

وأضاف: "بطولة أفريقيا كانت صعبة للغاية، خصوصًا أنها غالية

على الجماهير، وكنت أشاهد المباريات بمفردي، في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي".

وتابع: "حققنا الدوري لسنوات عدة، وكان الأهم بالنسبة لنا التتويج بأفريقيا، أما بطولة كأس مصر فكانت مهمة أيضًا، ونتمنى حصد باقي الألقاب، التي نشارك فيها، والجيل الحالي سطر تاريخًا كبيرًا".