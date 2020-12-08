أكد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أنه تعافى من فيروس كورونا، وسينتظم في التدريبات الجماعية اليوم، موجهًا الشكر لجماهير القلعة الحمراء التي حرصت على الاطمئنان عليه، وكانت تسانده وتدعمه بقوة طوال الفترة الماضية.
قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر،المذاع على راديو مصر: "أشكر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وكانوا يساندونني بقوة، وخضعت للعلاج للتعافي من كورونا، وكانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي، وخضعت لفحوصات عدة خلال الأيام الماضية".
أضاف الحاوي: "كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن المستطيل الأخضر يكون الأمر صعبًا، وبطولة أفريقيا كانت صعبة للغاية، خصوصًا أنها غالية على الجماهير، وكنت أشاهد المباريات بمفردي، في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد سليمان: تعافيت من كورونا وسأنتظم في تدريبات الأهلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.