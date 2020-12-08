وليد سليمان: تعافيت من كورونا وسأنتظم في تدريبات الأهلي اليوم

أكد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، أنه تعافى من فيروس كورونا، وسينتظم في التدريبات الجماعية اليوم، موجهًا الشكر لجماهير القلعة الحمراء التي حرصت على الاطمئنان عليه، وكانت تسانده وتدعمه بقوة طوال الفترة الماضية.

قال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر،

المذاع على راديو مصر: "أشكر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وكانوا يساندونني بقوة، وخضعت للعلاج للتعافي من كورونا، وكانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي، وخضعت لفحوصات عدة خلال الأيام الماضية".

أضاف الحاوي: "كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائى كأس مصر، عندما تكون بعيدًا عن المستطيل الأخضر يكون الأمر صعبًا، وبطولة أفريقيا كانت صعبة للغاية، خصوصًا أنها غالية على الجماهير، وكنت أشاهد المباريات بمفردي، في فترة العزل، والحمد لله على التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي".