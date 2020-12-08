بث مباشر | مشاهدة مانشستر يونايتد ولايبزيج في دوري ابطال اوروبا “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج في اهم مباريات اليوم الثلاثاء 8-12-2020 ضمن الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد ولايبزيج” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

تقام مباراة مانشستر يونايتد ولايبزيج على ملعب ريد بول ارينا، بإدارة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي لايبزيج نظيره مانشستر يونايتد في مواجهة حاسمة ومثيرة في مشوار الفريقين في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، وتستمد المباراة إثارة وتشويق اكثر من الاحصائية التالية.

يمتلك نادي لايبزيج نسبة فوز على أرضه هذا الموسم 100٪ في جميع المسابقات، 7 انتصارات خرج منها بشباك نظيفة 6 مرات، في المقابل يحطم مانشستر يونايتد الأرقام القياسية هذا الموسم بعيدًا عن أرضه، حيث فاز في جميع مبارياته الخمس الافتتاحية خارج الأولد ترافورد لأول مرة منذ 1985/1986.

واخذ نادي “لايبزيج” جرعة كبيرة من الثقة قبل مواجهة “مانشستر يونايتد”، وذلك بعد تعادله خارج أرضه بداية الأسبوع الحالي امام “بايرن ميونخ” في الدوري الالماني في مباراة مثيرة تقدم فيها بالنتيجة مرتين قبل ان تنتهي بنتيجة (3-3).

ومن المتوقع ان لايبزيج لن يقدم مباراة اسوأ من الذي خسر فيها في أولد ترافورد بنتيجة هي الأكبر على الإطلاق للفريق في بطولة دوري ابطال اوروبا (5-0)، وتحقيق الفوز الليلة سيضمن له التأهل إلى دور ثمن النهائي، اما في حالة التعادل او الخسارة سينتهي به الأمر في الدوري الأوروبي.

ويحتاج مانشستر يونايتد التعادل بأي نتيجة على اقل تقدير من أجل التأهل بشكل رسمي إلى الدور الموالي، وسيغيب عن صفوفه الليلة لاعب الوسط البرازيلي “فريد” الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية امام “باريس سان جيرمان”.

كما يعاني لايبزيج من عدة غياب مؤثرة على رأسها المدافع الفرنسي “دايوت أوباميكانو” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى غياب كل من “كونراد لايمر ولوكاس كلوسترمان وهوانج هي تشان وبنيامين هنريكس” للإصابة.

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