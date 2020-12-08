شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 4 رياضات جديدة في أولمبياد باريس 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية إدراج 4 رياضات جديدة لأولمبياد باريس 2024. وقال توماس باخ إن الرياضات الأربع هم ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق والرقص الحر "البريك دانس" للظهور للمرة الأولى في أولمبياد باريس 2024. وجاء قرار إدراج الرياضات الأربع في برنامج الألعاب بعد أن صدقت اللجنة على القرار بشكل رسمي. ومن المحتمل ظهور هذه الرياضات في طوكيو الصيف المقبل بعد اقتراح اليابان ضم منافساتهم مع رياضة الكاراتيه. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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