شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة بين محمود الخطيب ورئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك لنبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى المستشار أحمد بكري، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لتهنئته على الفوز بلقب دوري الأبطال وكأس مصر.

وكشفت مصادر من داخل النادي الأهلي لـ«المصري اليوم» أن المكالمة التي جمعت بين قيادات الناديين الكبيرين تناولت كيفية نبذ التعصب الذي ظهر الفترة الأخيرة ومحاولات التقارب مرة أخرى.

وأكد الخطيب للمستشار أحمد بكري أن النادي الأهلي وجميع أعضائه يقدرون نادي الزمالك ولم يسبق أن دخلوا في مشاكل أو أزمات ضد النادي، لكن الفترة الأخيرة مع زيادة التعصب أدى لحالة القطيعة التي حدثت.

وأوضح الخطيب أنه لا يختلف مع نادي الزمالك لكن الخلاف مع أشخاص تسببوا في الأزمة.

وتابعت المصادر أن بكري والخطيب اتفقا على لقاء قريب لمناقشة سبل نبذ التعصب داخل الملاعب وإعادة الروح الرياضية.