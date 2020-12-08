شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة للناشئين يستعد لنصف نهائي كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخب مصر لكرة السلة «رجال» لمباراة قوية، اليوم الثلاثاء، ضد منتخب مالي ضمن منافسات نصف نهائي كأس أفريقيا للناشئين، وتقام المباراة في الثامنة مساءً.
ويصطدم منتخب مصر للناشئات مع نظيره السنغالي في تمام الثالثة عصرًا.
يذكر أن المنتخب المصري كان قد تصدر دور المجموعات بـ6 نقاط، واحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ومنتخب غينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، بينما جاء منتخب مالي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,847
-
تعافي
103,703
-
وفيات
6,790
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة السلة للناشئين يستعد لنصف نهائي كأس أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.