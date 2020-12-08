شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: «أنا مش مطبلاتي » والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، استيائه من الحملة الممنهجة والانتقادات لدائمة التى يتعرض لها مؤخرًا بسبب موقفه من دعم اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير نادي الزمالك خلفا للمجلس المنتخب برئاسة المستشار مرتضي منصور.
وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: «أنا مش مطبلاتي لان الجميع كان يتهمني بالتطبيل لمرتضي منصور ومجلسه ونفس الناس الأن يتهموني بالتطبيل للجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري
وأضاف الغندور:«أنا مع كيان نادي الزمالك وليس مع أشخاص أو أفراد لذلك البعض لديه لبس ولغط في هذا الأمر ودائما يتهموني بالتطبيل لرئيس النادي لكن الحقيقة انني لست مطبلاتي».
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