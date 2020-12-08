شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا وإيطاليا في أقوى مجموعات تصفيات أوروبا للمونديال والان مع التفاصيل
الأولى (البرتغال، صربيا، إيرلندا، لوكسمبورغ، أذربيجان).
الثانية (إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو).
الثالثة (إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا).
الرابعة (فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهيرسك، كازاخستان).
الخامسة (بلجيكا، ويلز، جمهورية التشيك، بيلاروسيا، إستونيا).
السادسة (الدنمارك، النمسا، سكتلندا، إسرائيل، جزر الفارو، مولدوفا).
السابعة (هولندا، تركيا، النرويج، مونتينيجرو، لاتفيا، جبل طارق).
الثامنة (كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا).
التاسعة (إنجلترا، بولندا، هنجاريا، البانيا، أندورا، سان مارينو).
العاشرة (ألمانيا، رومانيا، إيسلندا. مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتينشتاين).
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