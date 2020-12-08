شكرا لقرائتكم الجونة يعلن تجديد تعاقده مع والتر بواليا حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الجونة، عن تجديد تعاقده مع مهاجم الفريق والتر بواليا، ونشرت صفحة الجونة عبر تويتر صورة لمهاجم الفريق وعلقت " يسعدنا أن نعلن عن تجديد عقد لاعبنا والتر بواليا حتي موسم ٢٠٢٣ ".

وفى وقت سابق، أكد الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، أنه لم يتلق أى عروض من الأهلى أو الزمالك، وأنه لا ينوى حسم مستقبله فى الوقت الحالى، لأن عقده مع الجونة يستمر حتى نهاية 2022، ما يجعل مصيره مرتبطاً بقرار إدارة النادى، لذا فهو يفضل الانتظار حتى نهاية العقد.

وقال بواليا، فى تصريحات لموقع "يان أفريكان فوتبول"، موسمى الأول كان جيدًا جدًا فى مصر، حققت 75% مما خططت له ولكنى أطمح للمزيد، أحرزت 13 هدفًا وأنهيت الموسم كثالث الهدافين".



الجونة

وأضاف المهاجم الزامبى، "مازال لدى عامين فى عقدى مع الجونة، هناك الكثير من العروض ولكن يبقى القرار حول مستقبلى بيد الإدارة، أنا حتى الآن لاعب في الجونة".

وبسؤاله عن تلقيه عروضاً من الأهلى والزمالك، قال مهاجم الجونة، "لا أمتلك سوى عرضين رسميين فقط من بين كل العروض التى وصلتني، الأول من الكويت الكويتى والثانى من الترجي التونسى، وأفضل الانتظار قبل حسم مستقبلي".

و يٌعد بواليا من أفضل مهاجمى الدورى الموسم الماضى بعد عبد الله السعيد الذى تربع على عرش الهدافين برصيد 17 هد ف ومحمد شريف في المركز الثانى برصيد 14 هدف