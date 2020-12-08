شكرا لقرائتكم فرنسا تدعو مصر للمشاركة في بطولة هنرى دولجان للمصارعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار دعوة من نظيره الفرنسي لمشاركة المنتخب الأول في منافسات بطولة هنرى دولجان التي تقام في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2021 ، على أن يتم البقاء في فرنسا عقب البطولة والمشاركة في معسكر مشترك حتى انتهاء الشهر في إطار استعداد المنتخبين للبطولات المقبلة .

تلقى محمد أبو حليمة لاعب منتخب المصارعة دعوة من الاتحاد الصربى للعبة ، للمشاركة مع منتخب صربيا ، في معسكر تدريبى هناك خلال الفترة المقبلة ، و جاءت الدعوة على أن يتحمل الجانب الصربى تكاليف السفر و الإقامة و الطيران .

وجاءت الدعوة بإرسالها إلى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار والذى بدوره أخطر اللاعب ، و لكن لم يتم حسم موقف اللاعب حتى الان ، خاصة وان صربيا ظهر بها اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا ، خلال الأيام الماضية ، و هو ما يجعل هناك حالة من التأنى في حسم مصير الدعوة التي تلقاها اللاعب حرصا على سلامته ، و لضمان صحته و تحنبا لتعرضه للإصابة هناك .